Власти Аргентины заинтересованы новыми российскими вакцинами от коронавируса

По словам Николини, правительство Аргентины, "очевидно заинтересовано" в доступе к новым разработкам. При этом она отметила, что Аргентина будет проводить переговоры, как только появится такая возможность.

Советник президента напомнила, что в Аргентине доверяют российской науке, подтверждением этому стала покупка вакцины "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в стране уже началась, он был зарегистрирован в Аргентине по ускоренному механизму.



