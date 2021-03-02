Власти Аргентины заинтересованы новыми российскими вакцинами от коронавируса
Власти Аргентины могут приобрести новые российские вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Об этом в интервью РИА Новости заявил советник президента Арегнтины Сесилия Николини.
По словам Николини, правительство Аргентины, "очевидно заинтересовано" в доступе к новым разработкам. При этом она отметила, что Аргентина будет проводить переговоры, как только появится такая возможность.
Советник президента напомнила, что в Аргентине доверяют российской науке, подтверждением этому стала покупка вакцины "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в стране уже началась, он был зарегистрирован в Аргентине по ускоренному механизму.
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