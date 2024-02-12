Власти Абхазии отвергли соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что республиканские власти не будут подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, сообщает РИА Новости.
Он указал, что конституция и законы страны не позволяют передавать обеспечение общественной безопасности и порядка «правоохранительным органам иностранного государства».
Киут подчеркнул, что МВД Абхазии и другие её силовые структуры способны самостоятельно решать данные вопросы, в том числе вести борьбу с терроризмом и экстремизмом, контролировать оборот оружия.
Министр добавил, что ведомство рассчитывает на сотрудничество с МВД России и Росгвардией в плане обмена опытом и повышения квалификации сотрудников.
Ранее секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что в республики может появиться пункт постоянного базирования ВМФ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru