Власти Абхазии отвергли соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

Он указал, что конституция и законы страны не позволяют передавать обеспечение общественной безопасности и порядка «правоохранительным органам иностранного государства».

Киут подчеркнул, что МВД Абхазии и другие её силовые структуры способны самостоятельно решать данные вопросы, в том числе вести борьбу с терроризмом и экстремизмом, контролировать оборот оружия.

Министр добавил, что ведомство рассчитывает на сотрудничество с МВД России и Росгвардией в плане обмена опытом и повышения квалификации сотрудников.

Ранее секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что в республики может появиться пункт постоянного базирования ВМФ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

