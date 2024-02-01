Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом

Основной приоритет Грузии – объединение с Абхазией и Южной Осетией, заявил Ираклий Кобахидзе на съезде партии «Грузинская мечта» после выдвижения на пост премьер-министра, сообщает газета «Взгляд».

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Он также подчеркнул, что хочет видеть страну, в которой добро и любовь побеждают зло. Кобахидзе пояснил, что это время наступит, когда в Грузии будет европейский уровень благосостояния.

Ранее Ираклия Кобахидзе утвердили кандидатом в премьер-министры Грузии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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