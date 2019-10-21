Владимир Путин и президент Египта обсудят восстановление авиасообщения
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время запланированных в Сочи переговоров обсудят возможность восстановления чартерных рейсов между странами. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил помощник президент России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона готовится к этому обсуждению.
Источник отмечает, что на встрече будет присутствовать министр транспорта России Евгений Дитрих. Египетская сторона, в свою очередь, представит доклад о том, что она делает для скорейшего возобновления авиасообщения между странами. Саммит и экономический форум Россия–Африка, на который прибудут главы государств, премьер-министры и главы МИД стран африканского континента, пройдёт 23 и 24 октября в Сочи.
Как напоминает НСН, полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015-го. Это произошло после крушения – в результате теракта – самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа». Воздушное судно направлялось из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения в Киеве с журналистами в четверг, 10 октября, назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, не понятно, почему «поезда у нас ходят, а самолеты не летают». Украинский лидер отметил, что запрет приводит к банкротству украинских компаний.
Российские авиакомпании давно ждут возобновления полетов, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
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