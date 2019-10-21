Владимир Путин и президент Египта обсудят восстановление авиасообщения

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время запланированных в Сочи переговоров обсудят возможность восстановления чартерных рейсов между странами. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил помощник президент России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона готовится к этому обсуждению.

Источник отмечает, что на встрече будет присутствовать министр транспорта России Евгений Дитрих. Египетская сторона, в свою очередь, представит доклад о том, что она делает для скорейшего возобновления авиасообщения между странами. Саммит и экономический форум Россия–Африка, на который прибудут главы государств, премьер-министры и главы МИД стран африканского континента, пройдёт 23 и 24 октября в Сочи.