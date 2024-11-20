Владимир Машков заочно получил на Украине 10 лет тюрьмы

Украинский суд признал народного артиста РФ Владимира Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пропаганде войны.

В Театре Табакова поставят спектакль об участниках СВО

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), актёра заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

«Также у Машкова конфискована квартира площадью 100 квадратных метров в элитном районе на побережье Одессы», - указали в ведомстве.

Ранее украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию включил артистов Владимира Машкова, Алену Яковлеву, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Наталью Антонову и Антона Батырева в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСбу УкраиныУкраинаНародный АртистАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры