Владимир Машков заочно получил на Украине 10 лет тюрьмы
Украинский суд признал народного артиста РФ Владимира Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пропаганде войны.
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), актёра заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.
«Также у Машкова конфискована квартира площадью 100 квадратных метров в элитном районе на побережье Одессы», - указали в ведомстве.
Ранее украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию включил артистов Владимира Машкова, Алену Яковлеву, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Наталью Антонову и Антона Батырева в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru