В Театре Табакова поставят спектакль об участниках СВО
В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО. Его рабочее название «Позывной "Тишина"». Премьера запланирована на 2025 год, сообщили в пресс-службе театра.
Постановкой занимается молодой режиссер Севастьян Смышников. В основу спектакля легли рассказы участника-добровольца военной операции на Украине.
В спектакле примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова (Театр Олега Табакова и «Современник» ). А идея постановки, как сообщили в пресс-службе, родилась в рамках лаборатории арт-класса «Таврида», где режиссер и автор пьесы общались с участниками СВО.
В сентябре Владимир Машков, являющийся также президентом премии и председателем СТД, сообщил, что Российская национальная театральная премия «Золотая маска» будет реформирована.
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