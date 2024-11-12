В Театре Табакова поставят спектакль об участниках СВО

В спектакле примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова (Театр Олега Табакова и «Современник» ). А идея постановки, как сообщили в пресс-службе, родилась в рамках лаборатории арт-класса «Таврида», где режиссер и автор пьесы общались с участниками СВО.

В сентябре Владимир Машков, являющийся также президентом премии и председателем СТД, сообщил, что Российская национальная театральная премия «Золотая маска» будет реформирована.

