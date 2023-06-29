В США нашли возможные останки погибших на батискафе «Титан»
29 июня 202303:33
Американская береговая охрана обнаружила останки, которые, как предполагаются, принадлежат пассажирам затонувшего в Атлантике батискафа «Титан», следует из заявления ведомства.
Медики проведут формальный анализ останков, которые были извлечены из-под обломков на месте трагедии.
Ранее обломки затонувшего «Титана» доставили в Канаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru