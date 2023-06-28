Обломки затонувшего батискафа «Титан» доставили в Канаду

Обломки батискафа «Титан», который затонул в водах Атлантики, доставили в Канаду. Видео из порта Сент-Джонса опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

На кадрах видно, как остатки аппарата складывают на земле. Это - все, что осталось от «Титана».

Ранее британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане». Наиболее вероятной причиной взрыва он назвал проблемы с герметизацией батискафа.


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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:батискафКанада

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