Обломки затонувшего батискафа «Титан» доставили в Канаду
28 июня 202319:24
Обломки батискафа «Титан», который затонул в водах Атлантики, доставили в Канаду. Видео из порта Сент-Джонса опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На кадрах видно, как остатки аппарата складывают на земле. Это - все, что осталось от «Титана».
Ранее британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане». Наиболее вероятной причиной взрыва он назвал проблемы с герметизацией батискафа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru