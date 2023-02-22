ВКС России уничтожили украинский цех производства и ремонта минометов и боеприпасов
Российские воздушно-космические силы нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии недалеко от города Сумы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Соответствующее заявление Конашенков сделал во время брифинга о ходе проведения спецоперации.
Ранее воздушно-космические силы России высокоточным ракетным ударом поразили в Харькове цеха, где собирают бронетанковую технику для ВСУ. Об этом сообщило агентство НСН.
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