Вице-президент Ирана подхватила коронавирус

Как стало известно, Эбтекар сдала тест 26 февраля, а утром 27 числа получила результаты. Чтобы не способствовать распространению инфекции, политик приняла решение остаться на домашнем карантине.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса, парламента Ирана, Моджтаба Зоннур, депутат Махмуд Садеки и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

