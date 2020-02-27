Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
Россия с пятницы, 28 февраля, вводит ограничения на авиационное сообщение с Ираном. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта РФ. Перелеты будут совершать только «Аэрофлот» и Mahan air.
Ременное ограничение распространяется на регулярные и чартерные рейсы в одну и другую сторону, передает RT.
Рейсы «Аэрофлота» и Mahan air будут летать только через терминал F аэропорта Шереметьево.
С 1 марта из-за роста заболеваемости коронавирусом будет прекращено авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». Ранее об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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