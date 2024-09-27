Вице-премьер Италии о доктрине РФ: Не хочу думать о ядерном оружии
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что не хочет и думать о возможном применении ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Так политик отреагировал на обновление ядерной доктрины России. «Это будет начало конца», — указал он. Сальвини добавив, что страны Европы надеются на окончание конфликта вокруг Украины в скором времени.
Вице-премьер указал, что Италия развивает атомную отрасль «для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ».
Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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