Вице-премьер Италии о доктрине РФ: Не хочу думать о ядерном оружии

Так политик отреагировал на обновление ядерной доктрины России. «Это будет начало конца», — указал он. Сальвини добавив, что страны Европы надеются на окончание конфликта вокруг Украины в скором времени.

Вице-премьер указал, что Италия развивает атомную отрасль «для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ».

Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

