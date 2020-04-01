Вирусолог уверен, что вторая волна коронавируса Китаю не угрожает

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции Китаю не угрожает. Как пишет Интерфакс, такой точки зрения придерживается ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшан. Кроме того, по его мнению, ситуация с массовой вспышкой COVID-19 в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля.

Также вирусолог отметил, что странам, которые принимают меры по контролю заболевания, под силу победить коронавирус в короткие сроки. Необходимо, в частности, уделять особое внимание больным без очевидных симптомов коронавируса, поскольку они являются основными распространителями COVID-19.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 81 тыс. человек, из них более 76 тыс. — вылечились.

Прилетевший из Британии подросток вернул коронавирус в Ухань

Напомним, город Ухань стал эпицентром распространения коронавируса в Китае. Он был закрыт 22 января, там был введен жесткий карантин. Спустя два месяца власти отчитались о победе над COVID-19, 24 марта город был открыт.

Ранее стало известно, что первым человеком, который заболел коронавирусом, стала жительница Уханя по фамилии Вэй. Она была госпитализирована с симптомами ОРВИ 11 декабря 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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