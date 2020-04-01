Вирусолог уверен, что вторая волна коронавируса Китаю не угрожает

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции Китаю не угрожает. Как пишет Интерфакс, такой точки зрения придерживается ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшан. Кроме того, по его мнению, ситуация с массовой вспышкой COVID-19 в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля.

Также вирусолог отметил, что странам, которые принимают меры по контролю заболевания, под силу победить коронавирус в короткие сроки. Необходимо, в частности, уделять особое внимание больным без очевидных симптомов коронавируса, поскольку они являются основными распространителями COVID-19.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 81 тыс. человек, из них более 76 тыс. — вылечились.