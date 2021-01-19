Вирусолог оценил опасность нового очага коронавируса в Китае

Информации о вспышке COVID-19 у российских границ пока мало, но китайцы научились эффективно сдерживать эту инфекцию, заявил НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.

Новый эпицентр заражения коронавирусом появился в Китае. Как сообщил госкомитет здравоохранения КНР, он находится на северо-востоке страны в провинции Цзилинь, которая граничит с российским Приморским краем.

За минувшие сутки там было выявлено 43 новых заболевших.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН отметил, что прогнозы пока делать сложно, потому что информации мало.

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«Но китайцы умеют справляться лучше всех. Думаю, остальному миру это не угрожает. Это тот же коронавирус, может, мутировавший. Дальше Китая это не должно пойти. Там очень сильные вирусологи. Они учились у нас, в Америке, в Европе, и возвращались к себе. Это очень важно, что они возвращались. Нужно наблюдать, что будет дальше», - сказал Ершов.

Он считает, что в целом эпидемия коронавируса уже идет на спад.

«Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус «"приручили". Он застал нас врасплох, но сейчас уже под контролем. Люди научились соблюдать меры предосторожности, и вакцина появилась. Вакцинация пройдет, и к концу года уже точно будет эффект», - отметил ученый.

В КНР с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 88 тысяч заболевших. По этому показателю Китай - 83-й среди всех стран мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитай
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