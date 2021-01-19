Вирусолог оценил опасность нового очага коронавируса в Китае
Информации о вспышке COVID-19 у российских границ пока мало, но китайцы научились эффективно сдерживать эту инфекцию, заявил НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.
Новый эпицентр заражения коронавирусом появился в Китае. Как сообщил госкомитет здравоохранения КНР, он находится на северо-востоке страны в провинции Цзилинь, которая граничит с российским Приморским краем.
За минувшие сутки там было выявлено 43 новых заболевших.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН отметил, что прогнозы пока делать сложно, потому что информации мало.
«Но китайцы умеют справляться лучше всех. Думаю, остальному миру это не угрожает. Это тот же коронавирус, может, мутировавший. Дальше Китая это не должно пойти. Там очень сильные вирусологи. Они учились у нас, в Америке, в Европе, и возвращались к себе. Это очень важно, что они возвращались. Нужно наблюдать, что будет дальше», - сказал Ершов.
Он считает, что в целом эпидемия коронавируса уже идет на спад.
«Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус «"приручили". Он застал нас врасплох, но сейчас уже под контролем. Люди научились соблюдать меры предосторожности, и вакцина появилась. Вакцинация пройдет, и к концу года уже точно будет эффект», - отметил ученый.
В КНР с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 88 тысяч заболевших. По этому показателю Китай - 83-й среди всех стран мира.
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