Вирусолог предрек вторую и третью волны коронавируса

Человечество может столкнуться с новыми волнами распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. Специалист подчеркнул, что исходит из того – и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения коронавирусной инфекции.

При этом, Вилер подчеркнул, что система здравоохранения Германии готова к такому развитию ситуации. По его словам, сейчас медики знают, как поступать с пациентами. Кроме того, власти страны намерены увеличить количество тестов на COVID-19: больше 130 лабораторий в Германии могут делать свыше 140 тысяч исследований в сутки.