Вирусолог предрек вторую и третью волны коронавируса
Человечество может столкнуться с новыми волнами распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. Специалист подчеркнул, что исходит из того – и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения коронавирусной инфекции.
При этом, Вилер подчеркнул, что система здравоохранения Германии готова к такому развитию ситуации. По его словам, сейчас медики знают, как поступать с пациентами. Кроме того, власти страны намерены увеличить количество тестов на COVID-19: больше 130 лабораторий в Германии могут делать свыше 140 тысяч исследований в сутки.
Ранее НСН писала, что вторая волна коронавирусной инфекции может прийти осенью, после того как спадёт при наступлении жаркой и солнечной погоды. Об этом предупреждает Роспотребнадзор на сетевом ресурсе стопкоронавирус.рф. COVID-19 может снова возникнуть на повестке дня при наступлении прохладной и дождливой погоды, когда возобновится учёба, а работающие вернутся из отпусков, пишет Ura.ru.
Роспртребнадзор также отмечает, что делать тест на коронавирус при отсутствии симптомов необходимо только в случае контактирования с инфицированными, либо при вероятности такового. Гражданам в деревнях и отдаленных населенных пунктах в случае подозрения надо позвонить в поликлинику или меднкт, где уже определят необходимость осмотра и проведения тестирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru