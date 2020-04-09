Вирусолог усомнился в эффективности австралийского препарата против коронавируса

Австралийские учёные из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне заявили, что обнаружили быстродействующий препарат, обладающий противовирусным действием и способный подавлять новый коронавирус в клеточных культурах в течение 48 часов - ивермектин. Об этом пишет издание Antiviral Research.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с НСН рассказал, почему сомневается в эффективности этого препарата в борьбе с коронавирусом.

«Представленные результаты исследованы на культуре клеток. Для неспециалиста это не так очевидно, но это очень далеко от возможности практического применения. Препарат, о котором идёт речь, действительно широко применяется, но он является противопаразитарным и предназначается совсем для других целей. И я не готов со стопроцентной уверенностью сказать, но в медицине его применения, как такового, нет. И тут вопрос скорее не столько в его эффективности против вируса, сколько в его безопасности для человека и его потенциальной возможности для использования его на людях. И в этом случае до практического применения ещё очень далеко. А всё, что касается лечения коронавируса, единственным достоверным источником информации остаётся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)», - заявил вирусолог.

Тем временем стало известно, что в Москве уже начали лечить больных коронавирусом переливанием больным плазмы крови уже переболевших людей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и пояснила, что в крови выздоровевших пациентов есть антитела к заболеванию.

