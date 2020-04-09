Лечить больных коронавирусом начали переливанием плазмы переболевших COVID-19

В Москве донорами стали 11 выздоровевших от COVID-19. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках, сообщает «Москва 24». Доноры отбираются по строгим требованиям: необходимо наличие медзаключения утвержденной формы о перенесённой инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител в SARS-CoV-2 и ряд других требований.

Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в России и, в частности, в Москве стал рекордным — 1459 и 857 случаев соответственно, свидетельствуют данные оперативного штаба. В столице эта цифра была максимальной 7 апреля (+697 заболевших).

По данным столичных властей, количество вылечившихся в столице увеличилось на 43 человека, до 313.

Ранее научный журналист британского The Guardian Филип Бол в своей статье назвал причины, которые, по его мнению, объясняют повышенную уязвимость мужчин перед коронавирусом COVID-19.







