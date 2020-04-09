Лечить больных коронавирусом начали переливанием плазмы переболевших COVID-19
Первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже переболели коронавирусом, прошли в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что в крови выздоровевших пациентов есть антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией, сообщает телеканал «360». Такую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Москве донорами стали 11 выздоровевших от COVID-19. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках, сообщает «Москва 24». Доноры отбираются по строгим требованиям: необходимо наличие медзаключения утвержденной формы о перенесённой инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител в SARS-CoV-2 и ряд других требований.
Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в России и, в частности, в Москве стал рекордным — 1459 и 857 случаев соответственно, свидетельствуют данные оперативного штаба. В столице эта цифра была максимальной 7 апреля (+697 заболевших).
По данным столичных властей, количество вылечившихся в столице увеличилось на 43 человека, до 313.
Ранее научный журналист британского The Guardian Филип Бол в своей статье назвал причины, которые, по его мнению, объясняют повышенную уязвимость мужчин перед коронавирусом COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек