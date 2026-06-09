«Олимпийские игры 1936 года были давно, нет живых людей, которые это воспринимали так, как есть, поэтому в памяти это все-таки у большинства стерлось. Прошла уже целая эпоха, не думаю, что это играет роль. Есть люди, которые критикуют, особенно «левого» толка, говорят, что нельзя проводить Олимпийские игры спустя сто лет, так как это вызовет негативные эмоции. Но это меньшинство. В основном люди в Германии рады этому, и элиты, и бизнес, и спортсмены. На Олимпиаде можно будет показать открытость Германии, это пропаганда либеральных ценностей, что, наоборот, теперь все хорошо, плюс заработать, конечно. Критики также говорят, что это все дорогостояще, но это не касается политических вопросов из прошлого», - отметил он.

По его словам, Германия имеет все шансы получить право провести Олимпиаду в 2036 году.

«Я думаю, что большинство поддерживают все-таки, несмотря на все минусы, это 70%, 25% будут против, так как будут считать, что это выброшенные деньги, 5-10% будут связывать это с событиями из прошлого. Поэтому Штайнмайер и выступает за, он всегда озвучивает мнение большинства. Поэтому я думаю, что немцы могут получить Олимпиаду. В Европе не будут против этого», - добавил собеседник НСН.

МОК пока ещё не выбрал страну, которая будет принимать Олимпиаду 2036 года. Решение по этому поводу будет принято ориентировочно в 2028-2029 годах. Помимо Германии в числе потенциальных претендентов называют также Катар, Турцию, Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Египет, Южную Корею, Чили и Польшу.

