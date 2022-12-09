Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме
Российский бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся из американской тюрьмы, в интервью RT заявил, что его сокамерники симпатизировали России.
По его словам, он не встречался с русофобией ни со стороны персонала, ни со стороны заключённых.
«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — добавил он.
Ранее cупруга Виктора Бута Алла, заявила, что её муж вернулся из американской тюрьмы в состоянии крайнего физического и нервного истощения, и теперь ему потребуется «хорошая профессиональная медицинская помощь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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