«Да, могу это подтвердить. За последние дни Gloria Jeans и ряд других брендов объявили о том, что планируют закрывать нерентабельные точки в торговых центрах. То же самое происходит с сегментом кафе и ресторанов в торговых центров. В то же время мы видим, что открывается больше пунктов выдачи. Например, компания Lamoda объявила, что в этом году откроет более 100 новых пунктов выдачи. Поэтому фэшн-арендаторы уменьшают свое присутствие в торговых центрах, особенно там, где у них наиболее низкая выручка. Так что мы точно увидим уменьшение присутствия ретейлеров в торговых центрах уже в этом году на 15%-20% минимум. Соответственно, торговые центры сейчас будут делать все, чтобы сохранить и привлечь арендаторов. Так что скидки на арендную плату, скорее всего, будут одним из этих условий. По нашим данным, они могут вполне достигать и 25%, и 30%. Ну и плюс там до сих пор остались неиспользуемые площади после ухода иностранных брендов из России. Так что, я думаю, что там скидки будут еще больше», - рассказал он.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн.

