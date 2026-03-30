«Потеряют до 20%»: Помогут ли скидки на аренду вернуть ретейлеров в ТЦ
Арендодатели действительно не будут скупиться на скидки для того, чтобы сохранить бренды одежды в торговых центрах, скидки будут доходить до 30%.
Уже в этом году ретейлеров в торговых сетях станет на 20% меньше, также там закрываются кафе и рестораны. Об этом НСН рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Владельцы торговой недвижимости пытаются заманить бизнес скидками. Дисконт по арендным ставкам может достигать 30%, пишет «Коммерсантъ». Эксперты ожидают, что аренда торговых площадей к следующему году подешевеет на 15%. Шакиров подтвердил, что торговые центры будут предлагать очень хорошие скидки.
«Да, могу это подтвердить. За последние дни Gloria Jeans и ряд других брендов объявили о том, что планируют закрывать нерентабельные точки в торговых центрах. То же самое происходит с сегментом кафе и ресторанов в торговых центров. В то же время мы видим, что открывается больше пунктов выдачи. Например, компания Lamoda объявила, что в этом году откроет более 100 новых пунктов выдачи. Поэтому фэшн-арендаторы уменьшают свое присутствие в торговых центрах, особенно там, где у них наиболее низкая выручка. Так что мы точно увидим уменьшение присутствия ретейлеров в торговых центрах уже в этом году на 15%-20% минимум. Соответственно, торговые центры сейчас будут делать все, чтобы сохранить и привлечь арендаторов. Так что скидки на арендную плату, скорее всего, будут одним из этих условий. По нашим данным, они могут вполне достигать и 25%, и 30%. Ну и плюс там до сих пор остались неиспользуемые площади после ухода иностранных брендов из России. Так что, я думаю, что там скидки будут еще больше», - рассказал он.
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн.
- Кузнецов, Вдовиченков и Гусева стали народными артистами РФ
- Российский фильм «Группа крови» стал финалистом кинофестиваля AAFF
- Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта COVID-19 «Цикада»
- Военный объяснил, откуда у Украины так много беспилотников
- Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном
- «Никого не пускают»: В чем сложность лицензирования «серых» домов престарелых
- «Литвяк», Болливуд и «Драма» с Паттинсоном: Что посмотреть в кино в апреле
- «Тянул лямку»: В России усомнились в силовом рекорде атлета из ЮАР
- Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров