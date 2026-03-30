«Никого не пускают»: В чем сложность лицензирования «серых» домов престарелых
Елизавета Олескина заявила НСН, что подход к лицензированию всех домов престарелых должен быть очень гибким, исходя из сложившихся реалий, а не общий для всех.
Никто не знает точное число «серых» домов-престарелых, так как доступа у проверяющих служб к ним нет. Об этом НСН рассказала директор центра помощи пожилым людям инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.
В России предлагают ввести лицензирование домов престарелых, а также ужесточить контроль за оказанием подобных услуг, пишут «Известия». С соответствующим письмом в правительство обратились сенаторы после ряда трагических инцидентов, приведших к гибели пожилых людей. В Госдуме также считают, что помимо лицензирования необходимо создать реестр добросовестных поставщиков таких услуг с возможностью исключения из него. Олескина рассказала, в чем основная сложность такого регулирования.
«Сколько домов престарелых вошли в так называемый реестр поставщиков социальных услуг — это известная информация, они проходят разнообразные проверки. А сколько учреждений, которые не вошли в реестр и существуют сами по себе, не знает никто. В таких учреждениях может быть очень хорошо или катастрофически плохо. Они имеют право никого к себе не пускать. В государственных учреждениях и пансионатах, входящих в реестр поставщиков социальных услуг, — домах престарелых, психоневрологических интернатах — насчитывается больше 260 тысяч жильцов. Сколько живет в «серой зоне» — не понятно», - рассказала она.
По словам Олескиной, абсурдно, что одни пожилые люди живут в учреждениях, контролируемых по всем законам, и другие такие же нуждающиеся пожилые люди оказываются вне поля зрения. Однако она подчеркнула, что несмотря на то, что лицензирование и регулирование необходимо, этот подход должен быть гибким, чтобы не закрыть комфортные места для проживания пожилых людей, но которые физически не могут соответствовать высоким требованиям.
«В теме лицензирования есть свои сложности. Если взять максимально жесткие требования, то очень много хороших частных учреждений не будут им соответствовать. Например, почти при каждой епархии в регионах есть своя маленькая богадельня. Это действительно дом, где есть матушка, сотрудники храма, они вместе ходят на службу, там есть пожилые насельницы, которые там встречают старость. Как вы думаете, они будут соответствовать всем требованиям к домам престарелых? Лицензирование должно быть с учетом реальной практики. Нельзя одним махом закрыть все такие богадельни. Но, конечно, требования должны касаться безопасности, здоровья, качества ухода. Если резко закрыть множество частных учреждений, то услуг по уходу станет ещё меньше, а их и так не хватает на всех. Это должны быть гибкие решения. При этом необходимо, чтобы каждый пожилой человек имел возможность регулярно получать уход, видеться с близкими, гулять, иметь какой-то досуг», – рассказала она.
Напомним, что за последние годы в России произошло несколько инцидентов с нелегальными домами престарелых. Так, в Кемерово погибли 22 человека, в Тюменской области — семь и 11 — в Башкирии. В феврале 2026 года в нелегальном частном пансионате в Новой Москве произошла вспышка острой инфекции дыхательных путей, которая унесла жизни трех пенсионеров, всего пострадало 26 человек.
Горячие новости
- Кузнецов, Вдовиченков и Гусева стали народными артистами РФ
- Российский фильм «Группа крови» стал финалистом кинофестиваля AAFF
- Россиянам объяснили, как защититься от нового варианта COVID-19 «Цикада»
- Военный объяснил, откуда у Украины так много беспилотников
- Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном
- «Потеряют до 20%»: Помогут ли скидки на аренду вернуть ретейлеров в ТЦ
- «Никого не пускают»: В чем сложность лицензирования «серых» домов престарелых
- «Литвяк», Болливуд и «Драма» с Паттинсоном: Что посмотреть в кино в апреле
- «Тянул лямку»: В России усомнились в силовом рекорде атлета из ЮАР
- Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров