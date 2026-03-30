Никто не знает точное число «серых» домов-престарелых, так как доступа у проверяющих служб к ним нет. Об этом НСН рассказала директор центра помощи пожилым людям инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

В России предлагают ввести лицензирование домов престарелых, а также ужесточить контроль за оказанием подобных услуг, пишут «Известия». С соответствующим письмом в правительство обратились сенаторы после ряда трагических инцидентов, приведших к гибели пожилых людей. В Госдуме также считают, что помимо лицензирования необходимо создать реестр добросовестных поставщиков таких услуг с возможностью исключения из него. Олескина рассказала, в чем основная сложность такого регулирования.

«Сколько домов престарелых вошли в так называемый реестр поставщиков социальных услуг — это известная информация, они проходят разнообразные проверки. А сколько учреждений, которые не вошли в реестр и существуют сами по себе, не знает никто. В таких учреждениях может быть очень хорошо или катастрофически плохо. Они имеют право никого к себе не пускать. В государственных учреждениях и пансионатах, входящих в реестр поставщиков социальных услуг, — домах престарелых, психоневрологических интернатах — насчитывается больше 260 тысяч жильцов. Сколько живет в «серой зоне» — не понятно», - рассказала она.