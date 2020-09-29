Третий лишний. В карабахский конфликт вмешалась Турция

Турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25. По сообщению армянского Минобороны, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников. Анкара, однако, эту информацию опровергла.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, но, как бы то ни было, бои продолжаются третьи сутки с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Очевидно, однако, что речь уже может идти о сотнях погибших и раненых.

Активную поддержку Азербайджану в карабахском конфликте оказывает Турция. Накануне ее президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить «с оккупацией Арменией территории Азербайджана». А сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддержит Баку «и на поле боя, и на переговорах».

Это заявление Анкары вызвало немедленную реакцию в Москве. Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе «подливают масла в огонь», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

Позиция Турции в карабахском конфликте была затронута и в ходе телефонного разговора армянского премьера с канцлером ФРГ. Никол Пашинян призвал Ангелу Меркель приложить усилия по исключению вовлеченности Турции в процесс карабахского урегулирования, сообщила пресс-служба правительства Армении. Меркель предприняла попытку умиротворения сторон, позвонив и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и премьер-министру Армении.

Пока увещевания конфликтующих сторон прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров не возымели никакого эффекта. Сколько-нибудь содержательного плана по разрешению застарелого конфликта вокруг Нагорного Карабаха тоже никто не представил. Со времен окончания войны прошло уже четверть века. За это время, что длилось перемирие, вспышки противостояния случались не один раз, однако и они не подтолкнули ни стороны конфликта, ни страны-коспонсоры урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, к разработке какого-либо мирного решения. Хотя, если смотреть правде в глаза, его может и не быть вовсе: каждая из сторон, претендующих на эту землю, занимает непримиримую позицию своего права на регион.

И шансов на мирное решение тем меньше, чем больше будут поддерживаться воинственные намерения какой-либо из сторон, чем сейчас и занимается Турция.

