Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по территории Ливана вертолетами и истребителями, заявили в пресс-службе шиитской организации «Хезболла». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что под удар попали инфраструктурные объекты шиитского движения, оперативные командные посты и опорные пункты, которые использовали сторонники организации. О числе погибших и раненых не сообщается.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание вооруженным силам готовиться к любому сценарию с «Хезболлой».
Ливанская шиитская организация и Израиль регулярно обмениваются ударами на фоне эскалации в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru