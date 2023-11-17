Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану

Отмечается, что под удар попали инфраструктурные объекты шиитского движения, оперативные командные посты и опорные пункты, которые использовали сторонники организации. О числе погибших и раненых не сообщается.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание вооруженным силам готовиться к любому сценарию с «Хезболлой».

Ливанская шиитская организация и Израиль регулярно обмениваются ударами на фоне эскалации в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

