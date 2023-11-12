Боевики «Хезболлы» обстреляли казармы израильской армии в Зарите
12 ноября 202321:14
Вооруженное крыло шиитской ливанской партии «Хезболла» сообщило об обстреле казарм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает телеканал Al Manar.
Шиитские бойцы обстреляли казармы ЦАХАЛ в населенном пункте Зарит. Утверждается, что в результате прямого попадания среди израильтян есть погибшие и раненые.
Также «Хезболла» ударила по механизированны патрулям ЦАХАЛ в Менаре, Тахияте, Биркет-Рише и Эль-Асси.
Глава «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла заявил, что остановить конфликт в секторе Газа могут только власти США, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru