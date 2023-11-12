Боевики «Хезболлы» обстреляли казармы израильской армии в Зарите

Вооруженное крыло шиитской ливанской партии «Хезболла» сообщило об обстреле казарм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает телеканал Al Manar.

Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Шиитские бойцы обстреляли казармы ЦАХАЛ в населенном пункте Зарит. Утверждается, что в результате прямого попадания среди израильтян есть погибшие и раненые.

Также «Хезболла» ударила по механизированны патрулям ЦАХАЛ в Менаре, Тахияте, Биркет-Рише и Эль-Асси.

Глава «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла заявил, что остановить конфликт в секторе Газа могут только власти США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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