Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа от преследования
Верховный суд Соединенных Штатов согласился рассмотреть вопрос об иммунитете экс-президента Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ.
Дело будет рассмотрено на неделе с 22 апреля.
Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.
Прокуратура Нью-Йорка допустила конфискацию активов экс-президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около 355 млн долларов по делу о махинациях с Trump Organization, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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