Прокуратура Нью-Йорка потребует конфискации, если Трамп не выплатит $355 млн

Прокуратура Нью-Йорка допустила конфискацию активов экс-президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около 355 млн долларов по делу о махинациях с Trump Organization, сообщает телеканал ABC News.

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в интервью каналу указала, что если у бизнесмена не будет средств на погашение штрафа, то ведомство обратится в суд с целью принудительного исполнения решения и ареста активов.

Она добавила, что конфискация может затронуть в том числе и расположенный на Уолл-стрит небоскрёб, принадлежащий Трампу.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным по гражданскому иску о мошенничестве является «охотой на ведьм» и вмешательством в выборы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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