Прокуратура Нью-Йорка потребует конфискации, если Трамп не выплатит $355 млн

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в интервью каналу указала, что если у бизнесмена не будет средств на погашение штрафа, то ведомство обратится в суд с целью принудительного исполнения решения и ареста активов.

Она добавила, что конфискация может затронуть в том числе и расположенный на Уолл-стрит небоскрёб, принадлежащий Трампу.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным по гражданскому иску о мошенничестве является «охотой на ведьм» и вмешательством в выборы, сообщает RT.