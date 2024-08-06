Верховный суд США отказался отложить вынесение приговора против Трампа

В США Верховный суд отказался удовлетворить иск прокурора штата Миссури, который пытался оспорить решение штата Нью-Йорк, где на экс-президента Дональда Трампа наложили запрет на разглашение информации и должны вынести приговор по делу о фальсификации деловой документации, сообщает РИА Новости.

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В решении суда сказано, что ходатайство Миссури отклонено, а ходатайство о предварительном судебном разбирательстве или отсрочке отклонено как спорное. Вынесение приговора в Нью-Йорке ожидается 18 сентября, в то время как выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее суд во Флориде отменил уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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