Трамп назвал отмену расследования во Флориде первым шагом по закрытию всех дел
Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что после закрытия в Флориде уголовного дела о секретных документах следует прекратить все преследования в его отношении.
Он указал, что имеет ввиду дела против него в Вашингтоне, Нью-Йорке и штате Джорджия, которые считает «охотой на ведьм».
«Минюст демократов координировал все эти политические нападения на меня, которые являются не чем иным, как заговором с целью вмешательства в выборы на стороне моего политического оппонента Джо Байдена», - написал политик.
Ранее суд во Флориде отменил уголовное дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов из-за нарушения правил назначения спецпрокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru