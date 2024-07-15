Трамп назвал отмену расследования во Флориде первым шагом по закрытию всех дел

Он указал, что имеет ввиду дела против него в Вашингтоне, Нью-Йорке и штате Джорджия, которые считает «охотой на ведьм».

«Минюст демократов координировал все эти политические нападения на меня, которые являются не чем иным, как заговором с целью вмешательства в выборы на стороне моего политического оппонента Джо Байдена», - написал политик.

Ранее суд во Флориде отменил уголовное дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов из-за нарушения правил назначения спецпрокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».