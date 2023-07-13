Верховный суд Швеции отказал Турции в экстрадиции на родину двух её граждан

В Швеции Верховный суд королевства принял решение не выдавать Турции двух её граждан, которых на родине обвиняют в терроризме, сообщает РИА Новости.

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Власти Турецкой республики официально запросили их экстрадицию. По данным следствия, двое мужчин принадлежали к группировке движения беглого турецкого проповедника Гюлена, которое попыталось совершить государственный переворот в Турции.

Судьи Верховного суда мотивировали свое решение тем, что граждане Турции уже получили статус беженцев на территории королевства, а возвращение на родину может создать угрозу их последующего преследования.

Ранее в Турции отказались назвать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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