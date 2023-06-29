Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме

По его словам, те, кто разрешает подобные акции и потворствует им не смогут реализовать свои амбиции.

«Мы не поддадимся на политику угроз и провокаций», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

