Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме
29 июня 202319:09
Подлым нападением назвал в видеообращении к однопартийцам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган акцию у посольства Турции в Стокгольме, в ходе который выходец из Ирака сжег священную книгу всех мусульман Коран, пишет «Российская газета».
По его словам, те, кто разрешает подобные акции и потворствует им не смогут реализовать свои амбиции.
«Мы не поддадимся на политику угроз и провокаций», - подчеркнул Эрдоган.
Ранее Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru