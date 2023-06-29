Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме

Подлым нападением назвал в видеообращении к однопартийцам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган акцию у посольства Турции в Стокгольме, в ходе который выходец из Ирака сжег священную книгу всех мусульман Коран, пишет «Российская газета».

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По его словам, те, кто разрешает подобные акции и потворствует им не смогут реализовать свои амбиции.

«Мы не поддадимся на политику угроз и провокаций», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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