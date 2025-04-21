Верховный суд ДНР рассмотрит дело шведского наемника

На военном полигоне шведский наемник прошел обучение, после чего его распределили для участия в боевых действиях в Донбассе. Энгквист получил вознаграждение, эквивалентное более чем 5,4 млн рублей.

Гражданин Швеции был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее Госдепартамент США призвал Россию освободить американского гражданина Стефана Хаббарда, приговоренного в Москве к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

