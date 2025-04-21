Верховный суд ДНР рассмотрит дело шведского наемника
Верховный суд ДНР рассмотрит дело о наемничестве, которое было возбуждено в отношении гражданина Швеции Тобиаса Энгквиста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Следствие полагает, что фигурант прибыл на территорию Украины через Польшу и вступил в вооруженное формирование «Интернациональный регион» с мая 2022 года по февраль 2025 года. Здесь Энгквиста обеспечили специальным снаряжением, обмундированием, боеприпасами и оружием.
На военном полигоне шведский наемник прошел обучение, после чего его распределили для участия в боевых действиях в Донбассе. Энгквист получил вознаграждение, эквивалентное более чем 5,4 млн рублей.
Гражданин Швеции был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Ранее Госдепартамент США призвал Россию освободить американского гражданина Стефана Хаббарда, приговоренного в Москве к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru