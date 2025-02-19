СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году

Генеральная прокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны Жаира Болсонару в попытке осуществить государственный переворот в 2022 году, сообщил телеканал G1.

По данным генпрокуратуры, Болсонару являлся лидером организации, которая намеревалась свергнуть демократический режим в Бразилии. Всего политика обвиняют по пяти пунктам.

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Также ведомство уточняет, что экс-глава Бразилии был в курсе о плане покушения на убийство нынешнего бразильского президента Лулы да Силвы. Правоохранительные органы считают, что группа военных собиралась убить политика, а также вице-президента Жералду Алкмина в декабре 2022 года.

Ранее Болсонару заявил, что если снова станет президентом, то выведет Бразилию из БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Жаира Болсонару
ТЕГИ:Уголовное ДелоБразилия

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