СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году

Также ведомство уточняет, что экс-глава Бразилии был в курсе о плане покушения на убийство нынешнего бразильского президента Лулы да Силвы. Правоохранительные органы считают, что группа военных собиралась убить политика, а также вице-президента Жералду Алкмина в декабре 2022 года.

Ранее Болсонару заявил, что если снова станет президентом, то выведет Бразилию из БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

