СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году
Генеральная прокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны Жаира Болсонару в попытке осуществить государственный переворот в 2022 году, сообщил телеканал G1.
По данным генпрокуратуры, Болсонару являлся лидером организации, которая намеревалась свергнуть демократический режим в Бразилии. Всего политика обвиняют по пяти пунктам.
Также ведомство уточняет, что экс-глава Бразилии был в курсе о плане покушения на убийство нынешнего бразильского президента Лулы да Силвы. Правоохранительные органы считают, что группа военных собиралась убить политика, а также вице-президента Жералду Алкмина в декабре 2022 года.
Ранее Болсонару заявил, что если снова станет президентом, то выведет Бразилию из БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru