Верховная рада снова продлила на Украине военное положение и мобилизацию
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент одобрил законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток.
По его словам, в ходе голосования 355 депутатов поддержали соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
«Парламент утвердил указ президента... о продлении действия военного положения... до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ о продлении мобилизации», - написал Железняк.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал необходимой новую мобилизацию для обеспечения ротации войск на линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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