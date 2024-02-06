Верховная рада снова продлила на Украине военное положение и мобилизацию

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент одобрил законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток.

Депутат Рады предложил мобилизовать осужденных

По его словам, в ходе голосования 355 депутатов поддержали соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

«Парламент утвердил указ президента... о продлении действия военного положения... до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ о продлении мобилизации», - написал Железняк.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал необходимой новую мобилизацию для обеспечения ротации войск на линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:УкраинаВоенное ПоложениеМобилизацияВерховная Рада

Горячие новости

Все новости

партнеры