Депутат Рады предложил мобилизовать осужденных
5 февраля 202417:46
Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев предложил отправлять на службу осужденных, что позволит пополнить ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. [...] Должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы», - заявил Чернев.
Он отметил, что лично знаком с командирами ВСУ, которые готовы работать с осужденными, и арестанты, готовые взять в руки оружие.
Ранее Telegram-канал «Политика страны» сообщил о гибели украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Белоконя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru