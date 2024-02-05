Депутат Рады предложил мобилизовать осужденных

«Это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. [...] Должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы», - заявил Чернев.

Он отметил, что лично знаком с командирами ВСУ, которые готовы работать с осужденными, и арестанты, готовые взять в руки оружие.

Ранее Telegram-канал «Политика страны» сообщил о гибели украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Белоконя.

