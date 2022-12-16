Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке
Деятельность частной военной компании «Вагнер» в Африке мешает миротворцам ООН на континенте. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам саммита США — Африка.
В ответ на просьбу прокомментировать деятельность ЧВК «Вагнер» на территории Африки глава Госдепа сообщил, что ведомство расследовало деятельность частной компании в Центральноафриканской Республике и зафиксировало «эксплуатацию ресурсов».
«Мы видели, как "Вагнер" вмешивается в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН», — цитирует Блинкена ТАСС.
По словам госсекретаря, американская сторона составила «длинный перечень плохих поступков» ЧВК.
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