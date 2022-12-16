Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета на аэродроме в Улан-Удэ Около 500 российских туристов до сих пор не могут вылететь в Москву из Египта МИД РФ: Москва ответит на девятый пакет антироссийских санкций Несколько украинских городов остались без электричества Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи редкоземельных металлов в Донбассе СМИ: Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев сократились на 65%