Вэнс: Зеленский не вернется в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мир

По его словам, перепалкой с американским лидером Дональдом Трампом Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе. При этом первые полчаса встречи глава Белого дома старался быть любезным и добрым, несмотря на «уколы» в свой адрес и ложь со стороны президента Украины.

Вэнс указал, что самый лучший вариант — дать Вашингтону экономическую перспективу к будущему Украины. Это, по его словам, лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала десятки лет.

Ранее стало известно, что в администрации США подтвердили информацию о принятом решении приостановить предоставление военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

