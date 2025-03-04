Вэнс: Зеленский не вернется в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мир
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет Белого дома, пока не захочет обсуждать детали мирного соглашения, сообщил Fox News вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
По его словам, перепалкой с американским лидером Дональдом Трампом Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе. При этом первые полчаса встречи глава Белого дома старался быть любезным и добрым, несмотря на «уколы» в свой адрес и ложь со стороны президента Украины.
Вэнс указал, что самый лучший вариант — дать Вашингтону экономическую перспективу к будущему Украины. Это, по его словам, лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала десятки лет.
Ранее стало известно, что в администрации США подтвердили информацию о принятом решении приостановить предоставление военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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