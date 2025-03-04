В Белом доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
В администрации США подтвердили информацию о принятом решении приостановить предоставление военной помощи Киеву, призвав партнеров быть приверженными достижению мира, сообщает Washington Post со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
По его словам, приостанавливается и пересматривается помощь, «чтобы убедиться, что она способствует решению».
По данным Bloomberg, все поставки военного оборудования США, которое не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также то, которое ожидает в транзитных зонах на территории Польши.
Ранее стало известно, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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