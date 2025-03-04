В Белом доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине

По его словам, приостанавливается и пересматривается помощь, «чтобы убедиться, что она способствует решению».

По данным Bloomberg, все поставки военного оборудования США, которое не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также то, которое ожидает в транзитных зонах на территории Польши.

Ранее стало известно, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

