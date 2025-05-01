СМИ: Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности
Майк Уолтц покинул пост помощника президента США по нацбезопасности. Как сообщает Fox News, также уволился его заместитель Алекс Вонг.
По данным телеканала, причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, добавили главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга.
Как пишет издание Politico, основным кандидатом на пост советника по нацбезопасности является спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Ранее в СМИ появилась информация, что Уолтц случайно добавил в контакты своего телефона номер Голдберга, из-за чего позже добавил его в закрытый чат, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru