Вэнс: Украина пыталась повлиять на выборы в Венгрии и США

Американские власти обладают информацией, что спецслужбы Украины пытались повлиять на выборы в Венгрии и США, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Это просто то, что они делают», — указал Вэнс. По его словам, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы. Вэнс отметил, что Украина, «как и США, — очень сложная страна».

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

