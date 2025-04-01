«Вэнс был прав»: Трамп-младший прокомментировал приговор Ле Пен

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?», — заявил он.

Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан.

Тем временем, Марин Ле Пен намерена обжаловать приговор парижского суда. Парижский суд приговорил её к четырём годам лишения свободы (два — условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

