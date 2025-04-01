«Вэнс был прав»: Трамп-младший прокомментировал приговор Ле Пен
Во Франции приговор в отношении лидера фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен говорит о правоте вице-президента США Джей Ди Вэнса о Европейском союзе, сообщил в соцсети X сын американского лидера Дональд Трамп-младший.
«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?», — заявил он.
Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан.
Тем временем, Марин Ле Пен намерена обжаловать приговор парижского суда. Парижский суд приговорил её к четырём годам лишения свободы (два — условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru