Ле Пен намерена обжаловать приговор
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обжаловать приговор парижского суда. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил её адвокат Родольф Босселю.
«Хочу сказать, что мы обжалуем этот приговор», - отметил он.
Ранее Ле Пен признали виновной в растрате государственных средств посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Парижский суд приговорил её к четырём годам лишения свободы (два - условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru