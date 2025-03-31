Ле Пен намерена обжаловать приговор

Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обжаловать приговор парижского суда. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил её адвокат Родольф Босселю.

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«Хочу сказать, что мы обжалуем этот приговор», - отметил он.

Ранее Ле Пен признали виновной в растрате государственных средств посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Парижский суд приговорил её к четырём годам лишения свободы (два - условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, пишут «Известия».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаПриговорМарин Ле Пен

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