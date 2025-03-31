Маск: Приговор Ле Пен является злоупотреблением системой правосудия
Вынесенный лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговор является злоупотребленим системой правосудия в политических целях. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
По его мнению, радикальные левые отправляют своих оппонентов за решётку, когда «не могут выиграть при демократическом голосовании».
«Это их стандартные приёмы по всему миру», - написал он.
Ранее парижский суд приговорил Ле Пен к четырём годам лишения свободы (два - условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебное решение в отношении политика говорит о том, что «всё больше европейских столиц идёт по пути попрания демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru