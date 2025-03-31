Маск: Приговор Ле Пен является злоупотреблением системой правосудия

Вынесенный лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговор является злоупотребленим системой правосудия в политических целях. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Приговор Марин Ле Пен назвали концом ее карьеры

По его мнению, радикальные левые отправляют своих оппонентов за решётку, когда «не могут выиграть при демократическом голосовании».

«Это их стандартные приёмы по всему миру», - написал он.

Ранее парижский суд приговорил Ле Пен к четырём годам лишения свободы (два - условно, два - с электронным браслетом), а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебное решение в отношении политика говорит о том, что «всё больше европейских столиц идёт по пути попрания демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
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