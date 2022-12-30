Кулеба заявил, что ради денег от Евросоюза Венгрия «берёт в заложники» Украину
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия, борясь за деньги от Евросоюза, берёт Украину в заложники, сообщает «РБК-Украина».
По его словам, реальный вред от действий Будапешта заключался только в мелких санкционных нюансах, когда венгерские власти «вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков».
«Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», - сказал украинский министр.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за санкций венгерская экономика теряет 10 млрд евро в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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