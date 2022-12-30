Кулеба заявил, что ради денег от Евросоюза Венгрия «берёт в заложники» Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия, борясь за деньги от Евросоюза, берёт Украину в заложники, сообщает «РБК-Украина».

Власти Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

По его словам, реальный вред от действий Будапешта заключался только в мелких санкционных нюансах, когда венгерские власти «вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков».

«Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», - сказал украинский министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за санкций венгерская экономика теряет 10 млрд евро в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:Санкции ЕССпецоперацияУкраинаВенгрия
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