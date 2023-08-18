Венгрия предложила перенаправить российский газ по «Турецкому потоку»
Поступающие через Украину объемы российского газа можно перенаправить на «Турецкий поток. С таким предложением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.
Глава ведомства напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 6,5 миллиарда кубометров. Газопровод может вместить объемы газа, поступающие в настоящее время по украинскому маршруту, отметил Сийярто.
Россия и Украина в 2019 году подписали соглашения о транзите газа в Европу. Срок действия истекает в 2024 году.
Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что республика не сможет обойтись без российского газа. Он посоветовал правительству страны не идти на конфликт с «Газпромом», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru