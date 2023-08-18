Венгрия предложила перенаправить российский газ по «Турецкому потоку»

Глава ведомства напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 6,5 миллиарда кубометров. Газопровод может вместить объемы газа, поступающие в настоящее время по украинскому маршруту, отметил Сийярто.

Россия и Украина в 2019 году подписали соглашения о транзите газа в Европу. Срок действия истекает в 2024 году.

Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что республика не сможет обойтись без российского газа. Он посоветовал правительству страны не идти на конфликт с «Газпромом», сообщает «Радиоточка НСН».

