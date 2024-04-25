Венгрия поддержала план КНР по урегулированию конфликта на Украине
25 апреля 202400:02
Будапешт поддерживает план Пекина по урегулированию конфликта вокруг Украины, который был обнародован в феврале 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», – заявил он. Дипломат подтвердил готовность Венгрии принимать шаги для содействия обеспечения мира.
Ранее в Венгрии пообещали блокировать выделение ЕС Украине военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru