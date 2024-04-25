Венгрия поддержала план КНР по урегулированию конфликта на Украине

Будапешт поддерживает план Пекина по урегулированию конфликта вокруг Украины, который был обнародован в феврале 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Венгрия выступила решительно против отправки западных военных на Украину

«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», – заявил он. Дипломат подтвердил готовность Венгрии принимать шаги для содействия обеспечения мира.

Ранее в Венгрии пообещали блокировать выделение ЕС Украине военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКитайВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры