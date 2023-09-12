Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от армии

Шемьен отметил, что Будапешт не проводит расследования в отношении беженцев на предмет уклонения от военной службы. По его словам, украинцы могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии.

«Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», - подчеркнул представитель кабмина.

По данным властей Венгрии, с начала спецоперации в страну прибыли более миллиона украинцев. Большинство из них направились в другие страны Евросоюза.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных украинцев, отмечает «Радиоточка НСН».

