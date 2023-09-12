Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от армии
Власти Венгрии не будут высылать из страны украинцев, которые уклонились от призыва на военную службу, заявил заместитель премьер-министра республики Жолт Шемьен. Его слова приводит газета Hungary Today.
Шемьен отметил, что Будапешт не проводит расследования в отношении беженцев на предмет уклонения от военной службы. По его словам, украинцы могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии.
«Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», - подчеркнул представитель кабмина.
По данным властей Венгрии, с начала спецоперации в страну прибыли более миллиона украинцев. Большинство из них направились в другие страны Евросоюза.
Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных украинцев, отмечает «Радиоточка НСН».
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