Китай введет специальный портовый сбор для судов США
Китай будет взимать специальный портовый сбор с судов США. Об этом заявили в министерстве транспорта КНР.
Меры начнут действовать с 14 октября и затронут корабли, принадлежащие или эксплуатируемые американскими компаниями, а также те, в которых компании, другие организации или частные лица из Соединенных Штатов прямо либо косвенно владеют от 25% акций. В текущем году сбор составит 400 юаней (около $56) за тонну нетто.
«С 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около $89)... с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней ($123) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года... в размере 1120 юаней ($157)», - указало министерство транспорта.
В случае, если судно заходит в несколько портов КНР в течение одного рейса, специальный сбор будет уплачиваться лишь в первом порту захода.
Ранее Китай призвал США «двигаться навстречу» и отменить необоснованные таможенные пошлины, пишет «Свободная пресса».
