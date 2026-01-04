Минобороны Венесуэлы: Значительная часть охраны Мадуро была убита
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил американских военных в хладнокровном убийстве значительной части охраны президента Николаса Мадуро во время его похищения. Об этом сообщает телеканал Telesur.
В телевизионном обращении, которое транслировал телеканал, министр заявил, что Национальные вооружённые силы решительно осуждают трусливое похищение главнокомандующего и конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, а также его супруги — первой леди Силии Флорес де Мадуро.
По словам Падрино Лопеса, это преступление сопровождалось хладнокровным убийством значительной части команды безопасности президента — военнослужащих и невинных граждан, среди которых были как мужчины, так и женщины.
В ночь на 3 января США нанесли серию авиаударов по Каракасу - столице Венесуэлы. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в США. По заявлению генерального прокурора США Памелы Бонди, Мадуро может предстать перед судом уже 5 января - ему инкриминируют обвинения, по которым грозит до четырёх пожизненных сроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
