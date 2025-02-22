Орбан допустил, что Украина не будет членом НАТО

«Почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за этим, остается загадкой», - сказал он.

По словам Орбана, Украина также никогда не станет членом Евросоюза против воли Венгрии. При этом на данный момент вступление Украины в ЕС не соответствует интересам венгреских аграриев, и может негативно повлиять на экономику Венгрии.

Ранее глава Североатлантического альянса Марк Рютте допустил, что главы европейских стран на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Киева, передает «Радиоточка НСН».

