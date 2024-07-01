Венгрия начинает председательство в Совете ЕС

БПЛА сбиты на Курской, Брянской и Белгородской областями РФ на месяц стала председателем в Совбезе ООН В Турции потушили лесной пожар неподалеку от курортов в районе Лара в Анталье У отеля в центре Москвы накануне собралась толпа поклонников Канье Уэста Сборная Испании стала четвертым участником четвертьфинала Евро-2024, разгромив команду Грузии