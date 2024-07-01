Венгрия начинает председательство в Совете ЕС
1 июля 202406:38
Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Европейского союза, сообщает «Интерфакс».
Оно продлится шесть месяцев. В июне Венгрия представила девиз своего председательства - «Сделаем Европу снова великой». Одними из приоритетов являются повышение конкурентоспособности Европы и укрепление ее оборонной политики, а также пресечение нелегальной миграции, решение демографических проблем.
Ранее в Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru